В Хабаровском крае взорвали гранату в подъезде жилого дома

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В селе Князе-Волконское в Хабаровском крае неизвестные подорвали гранату в подъезде жилого дома, передает РЕН ТВ. Взрыв произошел на лестничной клетке, из-за ударной волны на всех пяти этажах здания разбились стекла.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали два человека. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии. На месте работают правоохранительные органы.

Накануне учеников школы № 38 в Хабаровске эвакуировали после обнаружения подозрительного предмета, похожего на динамит, с установленным таймером. Его нашли на мусорке младшеклассники. После этого они оставили устройство во дворе, его заметил один из сотрудников школы. На место ЧП приехали полицейские и кинологи.

Ранее нетрезвый житель Днепра бросил из окна жилого дома гранату в детей, которые играли во дворе. В результате взрыва пострадал 11-летний мальчик. По информации украинских СМИ, мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ. В результате взрыва получили повреждения припаркованные во дворе автомобили.