В Госдуме заявили о продолжении атак ВСУ на Курскую область Депутат Водолацкий: ВСУ атакуют Курскую область после ее освобождения

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать Курскую область с применением артиллерии и беспилотников, сообщил ТАСС первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, российские войска же продолжают продвижение в Сумской области.

Освобожденные населенные пункты Курской области сегодня, к сожалению, продолжают обстреливать террористические батальоны со стороны Сумской области, — заявил собеседник агентства.

Для защиты населения российские военнослужащие продолжают создавать буферную зону в местах прорыва противника на территорию РФ. Речь идет о территориях Сумской области. Площадь зоны увеличилась, добавил Водолацкий.

Ранее Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Позже член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что КНДР отдала долг России помощью в освобождении Курской области. По его словам, Северная Корея существует во многом благодаря Советскому Союзу, чьи солдаты когда-то участвовали в боях на стороне Пхеньяна в качестве добровольцев.