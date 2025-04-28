«Священный долг»: депутат о вкладе КНДР в освобождение Курской области Депутат Колесник: КНДР отдала долг России помощью в освобождении Курской области

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Андрей Колесник

КНДР отдала долг России помощью в освобождении Курской области, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, роль Северной Кореи в вытеснении ВСУ из российского региона была значительной, хотя и не решающей.

Я не скажу, что роль КНДР решающая, но значительная. Во всяком случае для Северной Кореи было важно, что страна смогла принять участие в освобождении Курской области. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это священным, потому что он считает Россию другом, потому что РФ в тяжелые моменты всегда поддерживала КНДР. Северная Корея существует благодаря Советскому Союзу, и наши воины гибли, воевали на стороне КНДР в качестве добровольцев. Это священный долг. Он таким образом долги отдает, потому что человек волевой, — пояснил Колесник.

Депутат подчеркнул, что северокорейский лидер уважает международное право. По его словам, в отличие от западных государств, которые часто игнорируют подписанные соглашения, Ким Чен Ын строго соблюдает договоренности.

Ким Чен Ын уважает международное право. Заключение союза — это для него серьезно. В отличие от других стран, которые сегодня заключают союзы, ставят свои подписи, например Германия, Франция, Польша. Их 27 штук в Евросоюзе. Уже, собственно, дожили до того, что мы не знаем всех глав стран. Их подписи ничего не стоят, они не стоят даже чернил, которые на них были потрачены. Ким Чен Ын же — человек, уважающий законы, в том числе и международные. Он с уважением относится к своей подписи, — резюмировал Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что для поддержки российских войск в борьбе с ВСУ в Курской области Ким Чен Ын направлял элитные подразделения северокорейского спецназа. По его словам, эти бойцы отличаются физической и моральной выучкой.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что слова президента России Владимира Путина о солдатах КНДР в Курской области являются политически целесообразными в преддверии 9 Мая. Он отметил, что Северная Корея повысила свой международный статус.