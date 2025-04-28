«Плечом к плечу»: аналитик объяснил слова Путина о бойцах КНДР под Курском Аналитик Коротченко назвал целесообразными слова Путина о солдатах КНДР на СВО

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Слова президента России Владимира Путина о солдатах КНДР в Курской области являются политически целесообразными в преддверии 9 Мая, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. По его словам, Северная Корея повысила свой международный статус.

Все это сделано исходя из политической целесообразности накануне 9 Мая и новости о полном освобождении Курской области. Значит, было принято политическое решение о том, чтобы сделать гласной и доступной информацию по участию северокорейских подразделений в боевых действиях. Северная Корея внесла свой вклад в нашу победу, участвовала плечом к плечу, соответственно, получила необходимый боевой опыт и повысила свой международный статус, — сказал Коротченко.

Он добавил, что действия северокорейской армии были легитимизированы в соответствии с договором, который подписали Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По словам военного аналитика, накануне решающего раунда переговоров Россия показала, что обладает возможностью и дальше использовать северокорейские войска в боевых операциях. Коротченко отметил, что это усиливает позицию Москвы.

Ранее Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме Вооруженных сил Украины в Курской области. Глава государства указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.