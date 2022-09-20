В Госдуме предложили сделать туристический сбор бессрочным Депутат ГД Костенко: введение туристического сбора будет добровольным для каждого региона

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Туристический сбор, который в качестве эксперимента запустили в 2018 году в четырех курортных регионах России, предложили сделать бессрочным, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект Думы Ставропольского края. Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры документ поддержал и решил данный экспериментальный формат перевести в постоянно действующий и распространить на все регионы России.

Согласно законопроекту, каждый регион сможет вводить сбор по желанию и самостоятельно устанавливать размер ежесуточного платежа.

Во-первых, введение сбора будет делом для каждого региона добровольным. А во-вторых, ко второму чтению мы подумаем, как сделать платеж удобнее, возможно, его получится проводить электронно, — рассказала зампреда Комитета по туризму Наталья Костенко.

Туристический сбор был запущен в 2018 году в качестве эксперимента в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и Республике Крым. Властям разрешили взимать плату с туристов за пребывание в данных регионах, сумма могла доходить до 100 рублей в сутки. Собранные денежные средства разрешалось тратить исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт курортной инфраструктуры.

По словам члена Комитета Госдумы по туризму Андрея Маркова, эксперимент был направлен на сохранение, восстановление и развитие курортов, а также на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма. Депутат отметил, что с 2018 по 2021 год в Алтайском крае было собрано 115,6 миллиона рублей, в Краснодарском крае — 538,1 миллиона рублей и в Ставропольском крае — 904,5 миллиона рублей. В Крыму экспериментировать не стали.

Владелец турагентства Майя Котляр ранее отметила, что новый курортный налог, который хотят взимать с путешественников по России, может стать бременем для туристов. Эта инициатива сильно ударит по бюджету россиян и в перспективе способна оказать негативное влияние на развитие внутреннего туризма.