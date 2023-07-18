В Госдуме оценили обстановку в Крыму после теракта Депутат Госдумы Ивлев заявил, что в Крыму безопасно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обстановка на территории Крыма для отдыхающих безопасна, заявил депутат Государственной думы Леонид Ивлев в интервью Telegram-каналу SHOT. Он отметил, что граждане должны выбирать дорогу при поездке на полуостров — по Крымскому мосту или через новые регионы.

В Крыму безопасно! Надо выбирать свою дорогу. Кто-то поедет через новые регионы, кто-то поедет по мосту по Крымскому, постоит в очередях и, учитывая реверсивное движение, проедет. Кто-то поедет поездом, — заявил Ивлев.

Депутат добавил, что уже 30 июля он лично отправится в Крым. После окончания региональной недели к Ивлеву присоединится его супруга. Они вместе планируют отдыхать на полуострове.

Ивлев также признал, что поток туристов в Крыму не такой большой, как хотелось бы. Однако в регионе продолжают работать все отели, рестораны, больницы и банки. Крым имеет все необходимое для отдыха граждан, подчеркнул депутат.

Член Общественной палаты Крыма Олег Кузнецов ранее призвал жителей и туристов не бояться атак беспилотников ВСУ. По его словам, дроны обстреливают лишь военные объекты, поэтому население находится в безопасности. Жители, подчеркнул он, даже не замечают этих атак, поскольку против БПЛА эффективно используются системы ПВО и РЭБ.