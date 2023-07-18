В Крыму заявили, что туристам не стоит опасаться атак дронов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Атаки украинских беспилотников не угрожают туристам в Крыму, заявил в беседе с НСН член республиканской Общественной палаты Олег Кузнецов. По его словам, целями ударов дронов, в основном, являются военные объекты, а кроме того, в регионе слаженно работают системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

На сегодняшнюю ночь 17 беспилотников было сбито, еще 11 посажено силами РЭБ. Атаки идут постоянно, но мы как мирное население этого не замечаем. Полноценно работают РДО, ПВО и так далее. Туристам опасаться нечего: атаки идут, скорее всего, на военные объекты, — подчеркнул Кузнецов.

При этом он назвал непонятной цель атаки на Крымский мост, который является гражданским объектом и туристической артерией. Кузнецов отметил, что по мосту уже запущено реверсивное движение, однако вопрос подъездов к нему пока остается открытым.

Еще до теракта были пробки, особенно в выходные дни. Сейчас пора отпусков, горячий сезон. Сейчас начались объездные пути по новым территориям. Ранее было большое количество постов пропуска, но сейчас все эти моменты тоже урегулируются с местными властями, — отметил член Общественной палаты Крыма.

Ранее Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. Автомобильная часть моста получила повреждения. В результате теракта погибли проезжавшие в тот момент по мосту два жителя Белгородской области — мужчина и женщина, их дочь была ранена.