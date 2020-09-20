В Гидрометцентре сообщили, когда москвичам стоит ждать похолоданий

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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, когда в Москву придут первые серьёзные похолодания.

Она рассказала, что сильного похолодание не будет в сентябре, оно придёт во второй декаде октября.

Серьёзных похолоданий в сентябре не стоит ожидать, а вот начало октября будет дождливым и прохладным, — привели слова синоптика в РИА Новости.

По словам Марины Макаровой, в столице в сентябре температура воздуха не понизится ниже восьми градусов тепла, а зима будет мягкой и достаточно тёплой.

Зима ожидается довольно-таки тёплая, но пока давать характеристику рано, поскольку более подробный прогноз будет известен лишь в третьей декаде октября, — процитировали синоптика в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что снег в Центральной России появится в двадцатых числах ноября. А ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что зима будет мягкой и снежной.