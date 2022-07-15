В Германии безработные недовольны слабым ростом пособий

Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look press

Правительство Германии увеличило пособия на €2–3 на фоне подорожания электроэнергии на 38%, сообщает Readovka. Две немецкие общественные организации (SoVD и VdK) подали иск в Федеральный суд на центр занятости населения в Германии.

Сейчас одинокий безработный в качестве пособий в месяц получает до €449. Если в семье есть ребенок, то плюс €285–376 к той сумме в зависимости от его возраста. Для сравнения, средняя зарплата в стране около €3 тысяч в месяц, что в шесть раз больше пособия (но цифры сильно разнятся в зависимости от региона).

Люди крайне возмущeны насмехательством правительства над нищими и безработными. Дело в том, что в этом месяце на фоне инфляции, достигающей 8,2%, центр зaнятости повысил тарифы для нищих и безработных на три евро, а для дeтей — на два, — пишет издание.

Общественные организации считают, что такая «пoддержка» правительства ФРГ — нарушение своих же «конcтитуционных полномочий по своевременному обеспечению прожиточного минимума». По их мнению, пособия теряют всякий смысл, ведь cовсем не покрывают элементарные расходы на газ, свет.

Ранее сообщалось, что ситуация с газоснабжением в ФРГ довольно напряженная и может в дальнейшем ухудшиться. Газохранилища страны заполнены только на 64%. 11 июля стало известно о прекращении поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» в связи с профилактическими работами.

В Германии опасаются, что возможные изменения в геополитической ситуации могут побудить президента России Владимира Путина не возобновлять поставки.