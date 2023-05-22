SHOT: еще в одном селе заметили группу из 80 украинских диверсантов на БТР SHOT: в селе Козинка заметили группу из 80 украинских диверсантов на БТР

Фото: Gudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает, что в районе белгородского села Козинка была замечена группа украинских диверсантов на двух танках и двух БТР. По информации канала, ДРГ состоит из примерно 80 человек. Минобороны или местные власти информацию не комментировали.

SHOT уточняет, что группу выдавливают с территории России.

Днем 22 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территорию Грайворонского района зашла группа украинских диверсантов. По информации SHOT, с обеих сторон привлечена военная техника, в небе замечены несколько дронов.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг причастность ВСУ к диверсии. Он заявил о существовании российского партизанского движения.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, в Белгородскую область зашли бойцы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).