https://static.news.ru/photo/6da655f2-467b-11ea-801f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/imagebroker.com/Global Look Press

Епархиальный совет Екатеринбургской епархии возмутил проект МВД, согласно которому в Свердловской области можно будет получить автомобильные номера с кодом 666. Ранее в регионе действовали коды 66 и 96.

Авторы проекта, что — масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании, — сообщил «Газете.ru» секретарь Епархиального совета игумен Вениамин Райников.

В христианстве 666 считается «числом зверя», его часто используют как элемент сатанинской атрибутики.

Как писал NEWS.ru, МВД России снимет ограничение на выдачу автономеров с трёхзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Ведомство разрешит присваивать номера с кодом 677 или 999 в Москве или, например, 666 в Свердловской области. Москва впервые столкнулась с проблемой нехватки номеров в 1998 году, и с тех пор в столице выпускают регистрационные знаки серий 99, 97, 177 и 777. При этом большинство регионов ещё далеки от предельного количества номеров двузначных серий.