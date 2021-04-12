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Умер «самый честный» российский гаишник

23:16, 12 апреля 2021
Фото: Фото: читатель E1.RU, Артём Устюжанин / E1.RU

Никогда не бравший взяток инспектор ДПС умер в Екатеринбурге. Как сообщает портал E1.ru, у 50-летнего Эдуарда Сафиуллина были проблемы с сердцем. О смерти самого честного гаишника рассказали его коллеги и близкие.

По данным СМИ, в последние годы работы Сафиуллин состоял в пешем порядке и в 2018 году вышел на пенсию.

По словам коллег, это был доброжелательный, честный и безобидный сотрудник, никогда не бравший взяток у нарушителей. Соратники называют Евгения «идеальным полицейским», который, ко всему прочему, заботился и о своей пожилой матери.

Также известно, что Евгений Сафиуллин ранее был военным, служил в Афганистане, а затем пришёл в ГАИ.

Со всеми дружил, никогда не ругался, был спокойный и неконфликтный. Даже с нарушителями конфликтов не было никогда. В 2018 году вышел на пенсию. Я с ним общался три недели назад, он не жаловался на здоровье, был в хорошем настроении, — рассказывает сослуживец Сафиуллина Сергей Кузнецов.

При жизни Евгений Сафиуллин был награждён медалью за безупречную службу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что командир взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) Екатеринбурга был задержан после обнаружения в его служебном автомобиле свёртка с синтетическими наркотиками.

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