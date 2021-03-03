В Екатеринбурге у командира взвода ДПС в служебной машине нашли наркотики

https://static.news.ru/photo/7181931a-7c14-11eb-9bb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Командир взвода дорожно-патрульной службы (ДПС) Екатеринбурга был задержан после обнаружения в его служебном автомобиле свёртка с синтетическими наркотиками.

Руководитель пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РИА Новости, что 40-летнего капитана полиции задержали 1 марта на улице Щорса. В свёртке находилось 0,223 грамма мефедрона, это установили эксперты.

Силовик отстранён от службы. Состав взвода проверяется правоохранительными органами на наркозависимость.

По итогам начавшейся проверки его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, он будет привлечён к уголовной ответственности, — пояснил Горелых.

В ноябре 2019 года в Москве были задержаны полицейские, которые организовывали подставные свидания с целью вымогательства. Знакомая силовиков договаривалась с мужчинами в социальных сетях о встречах, при этом просила принести наркотические препараты. Девушка объясняла потенциальному ухажёру, где спрятаны наркотики. От мужчин требовалось доставить запрещённые препараты даме сердца. Вместо неё на месте свидания мужчин ждали силовики.

Как писал NEWS.ru, основателю паблика «ДПС онлайн!», в котором уральские водители предупреждают друг друга о постах ДПС, Даниле Каличонку грозит до 20 лет колонии из-за торговли наркотиками. В 2019 году силовики нашли в автомобиле блогера 700 граммов мефедрона, что является особо крупным размером. В этот же день был задержан друг Каличонка — Игорь Мещеряков. У него в квартире было обнаружено 400 граммов наркотического вещества. Сам блогер отрицает торговлю наркотиками. Он уверяет, что изготовил мефедрон для себя.