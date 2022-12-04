В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием более 20 машин

Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с участием более 20 машин, сообщил Telegram-канал Mash Ural. Отмечается, что из-за оледенения Серовского тракта машины стало заносить, что запустило «эффект домино». Пострадавших нет.

Позже канал сообщил, что в аварию также угодил эвакуатор и снегоуборщик.

3 декабря на юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус наехал на мачту освещения. В ДТП пострадали 13 человек, среди которых 5 детей. Водитель автобуса сообщил сотрудникам ГИБДД, что на «дороге скользко, и автотранспорт занесло».

Ранее автобус врезался в столб в Кировском районе Саратова. В результате аварии пострадали 10 человек, детей среди них нет.