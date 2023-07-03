В Екатеринбурге обжалован арест опекуна погибшего мальчика Далера

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Вероника Наумова

В Екатеринбурге адвокат 34-летней Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве опекаемого мальчика по имени Далер, подал апелляцию на решение Чкаловского районного суда об аресте женщины на два месяца, сообщили «КП-Екатеринбург» в суде. Между тем дело об убийстве ребенка 2017 года рождения передано в отдел по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области.

3 июля поступила жалоба от адвоката, — рассказали в суде.

Как пишет издание, Наумова сообщила в полицию о пропаже мальчика утром 26 июня. При этом женщина заявила, что ребенок мог сбежать, «послушав воображаемого друга Костю». В ходе расследования была выдвинута предварительная версия, что Виктория забила Далера насмерть еще 3 декабря прошлого года, скрыла его гибель от органов опеки, а 26 июня объявила о его исчезновении, так как к ним должны были прийти сотрудники этой службы, чтобы оценить условия жизни приемных детей — их в семье трое.

Сообщается, что Наумова рассказала о наличии у ее семьи арендованного гаража. Там и был обнаружен труп мальчика в спортивной сумке. Помимо убийства, Наумову также обвиняют в истязании и мошенничестве. Кроме того, будет проведена проверка, почему органы опеки долго не проверяли семью.