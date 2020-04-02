В Екатеринбурге нашли автора фейка о закрытом городе на время пандемии

https://static.news.ru/photo/1609bc3e-74f8-11ea-8ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за распространение панических слухов о закрытии столицы Среднего Урала. Она утверждала, что в город нельзя будет въехать гостям и людям без прописки.

Сотрудники полиции Екатеринбурга во взаимодействии с коллегами из ФСБ провели комплекс совместных оперативных мероприятий, в рамках которых личность распространительницы фейковой новости была установлена, — рассказали в оперативном штабе Свердловской области, сообщает URA.RU.

Её привлекли к ответственности по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации». Она заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Свердловской области зарегистрировано 38 случаев заражения коронавирусом, восемь человек были выписаны из больниц.

NEWS.ru писал, что Генеральная прокуратура требует ограничить доступ к фейкам на сайте «Эхо Москвы в Оренбурге», а также привлечь московскую редакцию радиостанции к ответственности. Главный редактор сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский заявил, что сайт с фейковой информацией не является подразделением московской редакции.

В настоящий момент в России коронавирусом заразились 3548 человек, из больниц были выписаны 230 человек, умерли 30 пациентов. В Москве заболели 2475 человек, 140 выписались из больниц, 19 скончались.