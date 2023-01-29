В Екатеринбурге женщина на иномарке влетела в толпу пешеходов В Екатеринбурге женщина сбила четырех пешеходов на перекрестке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге женщина сбила четырех человек на перекрестке, проигнорировав запрещающий сигнал светофора, сообщает Ural Mash. На кадрах показано, как 20-летняя автоледи выкручивает руль своей иномарки вправо, пытаясь избежать столкновения со встречным автомобилем, в результате чего влетает в толпу пешеходов.

Как отмечает канал, пострадавших, в числе которых подросток, госпитализировали.

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