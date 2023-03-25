В Донецке сработала система ПВО Мэр Донецка: в Калининском районе сработала система ПВО

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о работе системы противовоздушной обороны в Калининском районе Донецка. Позднее со ссылкой на данные СЦКК ДНР он пояснил, что 25 марта в период с 14:00 до 21:00 Донецк и присоединенные территории подвергались обстрелам со стороны ВСУ два раза.

По уточненной информации, в Калининском районе сработал комплекс противовоздушной обороны, — написал он.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Донецке видят подготовку украинской стороны, в частности переброску на передовую дополнительных резервов и техники. Речь идет и о тех военных, которые прошли подготовку за рубежом, уточнил Пушилин. Он выразил уверенность, что военное руководство России полностью владеет ситуацией и принимает меры, способные упредить попытки Киева атаковать.

По словам врио главы региона, западные страны «подталкивают» Киев к началу контрнаступления, которое необходимо, чтобы оправдать вливание огромных средств в поддержку Украины.

До этого Пушилин заявил, что для освобождения Марьинки в ДНР осталось взять под контроль один участок на западе города. Он подчеркнул, что украинские военные «упираются» и продолжают переброску резервов на этом направлении.