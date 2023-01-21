В центре Донецка при обстреле погиб мужчина Кулемзин сообщил о погибшем при обстреле центра Донецка

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В результате обстрела украинскими военными Кировского района Донецка погиб один человек, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, позднее артиллерийские обстрелы в районе продолжились. Он призвал жителей быть осторожными.

В результате обстрела Кировского района в 15:45 по ул. Дагестанской погиб мужчина. Его личность устанавливается. <...> В 16:55 из населенного пункта Галициновка ВСУ выпустили еще 6 снарядов калибром 155 мм. Обстрелы города продолжаются! Будьте предельно осторожны, — написал Кулемзин.

Также он рассказал, что в результате обстрелов в Кировском районе Донецка были выбиты стекла в детском саду № 279.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что 19 января ВСУ 35 раз наносили удары по территории Донецкой Народной Республики. В общей сложности, было выпущено 219 боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка и Волноваха.