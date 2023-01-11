В ДНР сообщили о взятии под контроль населенного пункта Подгородное

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Подгородное в районе Соледара, заявили представители штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Этот поселок с северной стороны прилегает к Артемовску, который от Соледара находится в нескольких километрах на юго-запад. Информацию о взятии населенного пункта под контроль в Минобороны РФ на данный момент не комментировали.

По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное, — отметили в ведомстве.

Штаб добавил, что российские войска продолжают наступление сразу по нескольким направлениям.

Прежде врио главы региона Денис Пушилин заявил, что в освобождении всей территории Донецкой Народной Республики наступил переломный момент. По его словам, контроль над Соледаром открывает выход к Славянску и Краматорску, что приведет к освобождению всей территории ДНР.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что Соледар в ДНР взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». По его словам, в центре города образован котел, в котором еще идут бои. Предприниматель уточнил, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК «Вагнер», другие подразделения в штурме не участвовали.