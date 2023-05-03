В ДНР рассказали, как взять под контроль Марьинку Старший лейтенант НМ ДНР Матюшин: степь за Марьинкой станет для ВСУ братской могилой

Фото: МО РФ

Российские подразделения смогут уничтожить оборону Марьинки (ДНР), если вытеснят ВСУ из города в степь, заявил старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке Александр Матюшин. По его словам, которые приводит URA.RU, эта голая степь станет для ВСУ «большой братской могилой».

Матюшин рассказал, что украинские войска заняли пригород Донецка Марьинку в 2014 году. В 2015 году был неудачный штурм города, в котором он участвовал, и тогда удалось занять «практически половину Марьинки». К 2022 году противник довольно сильно укрепился в городе, где каждая улица стала укрепрайоном. По его словам, в рамках спецоперации к настоящему времени российские силы «заняли центральную улицу — проспект Дружбы», идет активное продвижение по улицам Полиграфической и Каштановой.

То есть выталкивая его (противника — NEWS.ru) в северо-западную часть и соответственно потом прогоняя дальше в голую степь. С учетом того, что мы контролируем практически все высоты в округе, то эта степь станет для ВСУ большой братской могилой, — пояснил Матюшин.

Он добавил, что пока противникам поступает подкрепление, «они держатся за любой дом, за любую развалину».

Ранее российский военнослужащий Южной группировки войск, мотострелок с позывным Кореец рассказал, что, находясь в паре метров от противника, слышал разговоры украинских силовиков о бегстве с позиций в Марьинке. Они не понимали, зачем обороняют город, отметил он. По его словам, разговаривали человек пять, которые сетовали, что не понимают, «зачем сюда пришли».