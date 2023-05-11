В детсаду в Южно-Сахалинске отвергли обвинения в истязании детей Руководитель детсада «Малинка» в Южно-Сахалинске отвергла новость об издевательствах над детьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель детсада «Малинка» в Южно-Сахалинске Елена Малиновская отвергла новость об издевательствах над детьми. В разговоре с NEWS.ru она рассказала, что в Сети информация была опубликована с подачи бывшей сотрудницы учреждения, которую уволили ранее за ненадлежащее исполнение обязанностей.

За период ее работы в саду, а именно две недели, она не разу не подошла ко мне и не сообщила о подобных ситуациях , однако через неделю после увольнения и получения её окончательного расчёта, появляется данная статья, — рассказала Малиновская.

Она подчеркнула, что у всего персонала имеются медицинские книжки. По ее словам, сотрудники учреждения следят за детьми в соответствии с рекомендациями родителей.

Действительно некоторые детки спят без подушек, но это происходит по указанию родителей, потому что дома они спят также, укрываются дети покрывалами, так как в помещении детского сада очень тепло. Насильно детей никто не кормит, еда готовится ежедневно, — отметила руководитель сада.

Говоря об опубликованной в Сети фотографии с ребенком, завязанным простыней, Малиновская сказала, что фото могло быть сделано самой бывшей сотрудницей. Педагог предположила, что воспитанник также был завязан ею, поскольку работница неоднократно оставалась одна с детьми в спальне.

Я действительно запрещаю пользоваться сотовыми телефонами в рабочее время, так как сотрудники должны постоянно присматривать за детьми, а не сидеть в интернете. За время работы детского сада каких-либо нареканий от родителей не поступало, только слова благодарности, многие приходят со вторыми и третьими детьми. Сегодня к нам с приходили из СК, взяли показания сотрудников и родителей. Проверка будет продолжаться, нам скрывать нечего, — подытожила Малиновская.

Ранее в Сети опубликовали пост от имени сотрудницы детского сада, рассказавшей об издевательствах над малышами. Женщина сообщила, что недавно устроилась в частный детский сад на ул. Авиационной, д. 9 и была потрясена тем, какие методы воспитания там применяют. Она рассказала, что одного из детей там связали простыней и бросили на пол, потому что он много плакал и звал папу и маму. Долго в таком положении мальчик не проспал, и тогда его перетащили в туалет и закрыли там в темноте, утверждала подписчица.

В Южно-Сахалинске начата доследственная проверка по факту сообщения.