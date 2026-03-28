В Дагестане пошли на серьезные меры из-за сильных осадков В Дагестане заявили о введении режима повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен на территории Дагестана из-за сильных осадков, приведших к подтоплениям, сообщила администрация главы региона в своем Telegram-канале. С такой инициативой выступил начальник Главного управления МЧС России по республике Муслим Девришбеков. Глава региона Сергей Меликов поддержал это предложение.

он будет действовать до понедельника на всей территории республики

Ранее в региональном управлении МЧС России заявили, что в Дагестане произошло массовое отключение электроснабжения. Причиной аварии стали подтопления, вызванные обильными дождями. Без электричества остались более 320 тыс. жителей, проживающих в 283 населенных пунктах республики. Среди них — 89 тыс. детей.

Также из-за сильных осадков в Дагестане обрушился железнодорожный мост. На данном участке введены ограничения для автомобилистов. В связи с наполнением русла реки Ярык-Су также ограничено движение транспорта по автомобильным и пешеходным переправам через эту реку. В районе обрушения железнодорожного моста организован постоянный мониторинг ситуации.