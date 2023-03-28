В Дагестане застрелили понятого во время обыска

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что в Дагестане во время проведения обыска по делу о наркотиках был застрелен мужчина, участвовавший в следственном действии в качестве понятого. По информации канала, нападавший был убит сотрудниками МВД ответным огнем.

ЧП произошло в селе Джигия Кайтагского района. Для проведения обыска сотрудники полиции пришли в дом к 28-летнему безработному местному жителю Руслану Абдулхаликову. В качестве понятого они привлекли 29-летнего Магомеда Султанбекова, проживавшего в соседнем селе Дуреги.

Когда полицейские и понятой вошли в дом Абдулхаликова, тот открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья. В результате Султанбеков получил ранение в голову и умер на месте происшествия.

После перестрелки полицейские провели обыск и нашли в доме нападавшего флаг «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Это послужило основанием для проверки убитого на возможные связи с экстремистами.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии арестовали экс-депутата Сары-Тюзского сельского поселения по обвинению в убийстве брата. По версии следствия, бывший парламентарий застрелил родственника их охотничьего ружья в ходе бытовой ссоры.