Бывший депутат одного из регионов России застрелил брата Экс-депутата задержали в Карачаево-Черкесии по обвинению в убийстве брата

Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

В Карачаево-Черкесии бывшего депутата Сары-Тюзского сельского поселения заключили под стражу по обвинению в убийстве брата, сообщили в региональном управлении СК. По данным следствия, экс-парламентарий в ходе конфликта на бытовой почве застрелил своего брата из охотничьего ружья. Прибывшие на место оперативники задержали мужчину.

Следствием установлено, что 16 марта текущего года обвиняемый, находясь во дворе домовладения, расположенного в ауле Сары-Тюз, в ходе конфликта на бытовой почве произвел прицельный выстрел из охотничьего ружья в своего брата. Ранение, полученное пострадавшим, оказалось несовместимым с жизнью, — говорится в сообщении СУ СК по КЧР.

Проведены первоначальные следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Криминалисты проводят сбор и закрепление доказательств по делу.

SHOT сообщает, что речь идет о 33-летнем Джашаре Биджиеве, который курировал в сельском поселении вопросы спорта и строительства. По данным канала, около 5 утра он достал из сейфа ружье, навел на своего 41-летнего брата и выстрелил ему в лицо, позже экс-депутат заявил, что брат напал на него первым и хотел порезать. При этом разрешение на хранение оружия у депутата имелось, сообщает SHOT.

Ранее на Ямале фермер по ошибке застрелил человека вместо оленя. Случайной жертвой отстрела ослабевших животных стал мужчина 1992 года рождения, который скончался на месте. В региональном СК завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.