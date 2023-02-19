Сотрудник агрофирмы на Ямале застрелил человека вместо оленя Сотрудник агрофирмы на Ямале случайно попал в местного жителя при отстреле домашних оленей

Фото: U.S. Army/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Во время отстрела ослабевших домашних оленей сотрудник агрофирмы в Ямало-Ненецком автономном округе случайно выстрелили в местного жителя, в результате чего тот скончался. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.

Проявив преступную небрежность, подозреваемый произвел выстрел из карабина в сторону, где в этот момент находился местный житель. От полученного ранения в область грудной клетки мужчина, 1992 года рождения, скончался на месте происшествия, — заявили в Следкоме.

По факту произошедшего в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее Следственный комитет России по Республике Тыва возбудил уголовное дело по той же статье УК РФ в отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района. Подозреваемый — депутат Верховного хурала Тувы от партии «Единая Россия» Эчис-Балдир Нурзат. По версии следствия, 12 февраля 2023 года во время охоты в местечке Хондей Эрзинского района подозреваемый увидел через тепловизор объект и принял его за животное, выстрелив из ружья. На месте было обнаружено тело 38-летнего местного жителя.

В ночь на 6 января полицейские заметили женщину, идущую по проспекту с пистолетом в руках. Они остановились и потребовали от нее бросить оружие. Вместо того чтобы выполнить требования силовиков, женщина открыла стрельбу. Ответным огнем она была ранена. Женщине оказали медицинскую помощь.