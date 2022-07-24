В Дагестане произошла массовая драка между подростками

Фото: dagestan.sledcom.ru

В дагестанском городе Дербенте произошла массовая драка между подростками, сообщили в пресс-служба МВД региона. Отмечается, что три человека госпитализированы с ножевыми ранениями, один из них скончался, передает РИА Новости. Установлено, что за несколько дней до инцидента двое молодых людей поссорились, позже они решили выяснить отношения при участии друзей.

Сотрудники установили, что за несколько дней до этого между двумя 17-летними жителями Дербента произошел конфликт. Позже молодые люди решили выяснить отношения, но уже в присутствии друзей с обеих сторон: произошла массовая драка. Трое пострадавших были доставлены в больницу, один из них позже скончался, — говорится в сообщении пресс-службы.

11 июля мужчина погиб после массовой драки в подмосковной деревне Тарасково. В населенном пункте подралось не менее 30 человек, прибывшие полицейские выяснили, что до начала массовой драки конфликт вспыхнул между семьей из Армении и мигрантами из Таджикистана.