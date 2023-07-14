В Чувашии ввели режим ЧС Глава Чувашии Николаев объявил режим ЧС в регионе из-за засухи почвы

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В четырех муниципальных округах в Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за засухи почвы, сообщил в Telegram глава региона Олег Николаев. По его словам, в июне состав влаги в земле не превышал 10 мм. Ущерб от засухи оценивается в 211,2 млн рублей.

Подписан указ о введении с 14 июля до особого распоряжения режима ЧС в связи с почвенной засухой. В период вегетации в течение трех декад подряд (8, 18, 20 июня) запас продуктивной влаги в пахотном слое почвы составлял менее 10 мм. Режимы чрезвычайной ситуации уже введены в Канашском, Козловском, Урмарском и Янтиковском муниципальных округах. По предварительной оценке, пострадали посевы на площади 4,1 тыс. га, сумма ущерба составляет более 211,2 млн рублей, — написал Николаев.

Он поручил региональному Министерству сельского хозяйства составить план по минимизации ущерба от засухи.

В начале июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов ввел режим ЧС в регионе. По его словам, причиной стала гибель посевов из-за почвенной засухи. Он пояснил, что в мае в Калининградской области выпало около 5,5% климатической нормы осадков.