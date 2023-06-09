В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, так как гибнут посевы. Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области, — написал он.