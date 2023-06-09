Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера введен в Калининградской области, сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Отмечается, что причиной стала гибель посевов из-за почвенной засухи.
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, так как гибнут посевы. Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининградской области, — написал он.