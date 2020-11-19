В Челябинске нашли исчезнувшую пятилетнюю девочку

https://static.news.ru/photo/f0e29dda-2afb-11eb-837d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Потерявшуюся 19 ноября пятилетнюю девочку нашли в Челябинске, сообщили в пресс-центре УМВД РФ по городу.

Согласно данным полиции, о пропаже ребёнка сообщили родители ребёнка в четверг вечером. Как отмечают волонтёры поискового отряда «Легион-Спас», маленькая Ксения вышла из дома по улице Кирова в 18:00.

Девочка нашлась. С ней всё хорошо, она жива-здорова, — уточнили в МВД.

В местных СМИ уточняется, что всё это время Ксения находилась у соседей, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что пропавший 28 сентября семилетний мальчик был похищен 26-летним жителем соседней деревни во Владимирской области. Ребёнок живёт в селе Горки Камешковского района, в тот день он возвращался домой из школы. Мальчика искали два месяца, и всё это время он находился в 19 км от дома, в селе Макариха, где его насильно удерживал похититель.