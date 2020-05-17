В Чечне сменили главврача больницы после жалоб её сотрудников

https://static.news.ru/photo/94224652-9845-11ea-b9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Чечни сменили главного врача Гудермесской районной больницы после массовых выступлений медперсонала. Сотрудники больницы жаловались в соцсетях, что учреждение перепрофилируют для принятия коронавирусных больных, при этом не обеспечивая работающих с ними медиков средствами защиты.

По итогам совещания c медиками было принято решение сменить главного врача больницы Ильяса Энганоева из-за разногласий с коллективом. Вместо него назначен бывший вице-премьер правительства Муса Ахмадов, — цитирует РИА Новости спикера парламента, руководителя регионального оперштаба Магомеда Даудова.

Спикер подчеркнул, что Гудермесская больница — одна из лучших в республике и указание её перепрофилировать для приёма больных коронавирусом было дано на случай ухудшения ситуации. Врачам об этом не сообщили, вот и стали распространяться слухи, что больных уже везут, а средств защиты нет.

При этом ни одного инфицированного в больницу ещё не поступало, — подчеркнул Даудов.

По его мнению, сложившаяся ситуация была вызвана несогласованностью действий администрации больницы и медперсонала.

Как писал NEWS.ru, ГТРК «Грозный» показал сюжет с извинениями медработников из Чечни, которые в соцсетях жаловались на нехватку средств защиты для работы с COVID-пациентами. О проблеме ранее на стихийном собрании заявили сотрудники ЦРБ в Гудермесе. Авторы сюжета утверждают, что в действительности проблем в этом плане в медучреждении не было. В подтверждение приводятся мини-интервью с медиками. Так, старшая медсестра Мадина Сельмурзаева заявила, что «все средства защиты в больнице были», а свои действия объяснила охватившей её паникой. То же самое сказала и медсестра Тумиша Юсупова. Врач Аюб Налаев признался, что тоже выступал на стихийном собрании, но был неправ.