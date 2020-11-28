В центре Москвы сгорел автомобиль

https://static.news.ru/photo/7acb8530-323a-11eb-8661-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/kp.ru

На Котельнической набережной в Москве сгорела иномарка. Об этом сообщили в экстренных службах города.

На Котельнической набережной, д. 33, к. 1, под окнами многоэтажного жилого дома сгорела иномарка. Площадь пожара составила 4 кв. м, — цитирует ТАСС сообщение.

Позже появилась информация, что возгорание было ликвидировано. Пострадавших в инциденте не оказалось. Причины происшествия выясняются.

Спасатели отметили, что при пожаре возникла угроза того, что огонь перекинется с автомобиля на балкон жилого дома, но этого удалось избежать.

Как писал NEWS.ru, пассажирский междугородный автобус Neoplan, следовавший из Владикавказа в Москву, загорелся на полпути к пункту назначения. Инцидент произошёл в Ростовской области.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пожар начался в 05:20 в Октябрьском районе на 1025-м километре трассы М-4 «Дон». Водители увидели его, когда автобус находился в движении.