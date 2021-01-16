В Буйнакске выросло количество отравившихся жителей

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Правоохранительные органы республики Саха (Якутия) начали проверку в связи с распространением в одном из мессенджеров сообщений о якобы чипировании сотрудников силовых ведомств во время вакцинации от COVID-19.

Сообщения публиковались уроженкой Сунтарского района, рассказал РИА Новости представитель МВД республики. Он порекомендовал гражданам скептически относиться к непроверенной информации и напомнил, что за распространение заведомо ложных общественно значимых сведений виновным...