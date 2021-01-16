В Буйнакске выросло количество отравившихся жителей

Число жителей Буйнакска, которые обратились за помощью врачей с отравлением, увеличилось до 303, из них 239 — дети.
Согласно данным врачей, в общей сложности госпитализация потребовалась 199 отравившимся, в том числе 170 детям.
На сегодня в больнице остаются 70 пациентов, из которых 43 — дети. За последние сутки выписаны 34 [пациента], тогда как поступивших было 10, — сообщили в пресс-службы городской мэрии.
Там также отметили, что уже фиксируется положительная динамика,
Как писал NEWS.ru, ранее свыше 90 детей выписали из лечебных учреждений дагестанского Буйнакска после массового отравления.
О ЧП в городе стало известно 12 января. У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Исполняющая обязанности министра здравоохранения республики Татьяна Беляева лично контролирует реабилитацию пациентов. В связи с инцидентом силовики Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В Буйнакске сроком на 10 дней приостановлена работа детских садов.
Причиной отравления жителей Буйнакска могла стать загрязнённая водопроводная вода. Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в ней возбудителей дизентерии.