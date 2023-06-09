В Бердянске нашли схрон с гранатами для беспилотников В Бердянске полиция нашла схрон с гранатами для беспилотников

Фото: t.me/brd_zavtra

В Бердянске Запорожской области сотрудники полиции обнаружили схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, которые предназначались для сброса с беспилотников, сообщает Telegram-канал «Бердянск ZaVtra». По информации канала, боеприпасы могли быть использованы против мирных жителей.

В Бердянске правоохранители обнаружили схрон с гранатами, оборудованными для сброса с беспилотника. В ходе отработки анонимного сообщения <...> сотрудниками силового ведомства выявлен схрон с гранатами Ф-1 и АГС-17, оборудованными для сброса с БПЛА. Указанные боеприпасы могли быть использованы против мирного населения города, — говорится в сообщении.

Лидер общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что возобновились активные боевые действия на участке между Ореховым и Токмаком в Запорожской области. По его словам, российская армия держит оборону.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва обороны ВС РФ на Запорожском направлении силами до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По его словам, войска РФ нанесли превентивный удар по украинским подразделениям. Противник был остановлен и отошел с большими потерями, отметил министр.