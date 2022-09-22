В Белгородской области сообщили об обстреле Двулучного со стороны Украины Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что со стороны Украины обстреляли село Двулучное

Фото: Вячеслав Гладков

Последствия обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил об обстреле со стороны Украины села Двулучное. По его словам, жертв и пострадавших нет, однако восстановления требует как минимум один дом.

Со стороны Украины сегодня было обстреляно село Двулучное Валуйского городского округа. В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения, — написал он.

Гладков уточнил, что, согласно докладу главы округа Алексея Дыбова и министра ЖКХ Алексея Ботвиньева, по состоянию второго дома будет произведена дополнительная экспертиза.

Гладков ранее сообщал об обстрелах Логачевки в области. До этого жители области рассказали, что в регионе слышны звуки взрывов. По словам губернатора, в ходе обстрела погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в местную больницу доставили четырех пострадавших с ранениями средней степени тяжести, трое из них граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки.

16 сентября Гладков сообщил, что ночью в Белгородской области был обстрелян город Валуйки. Огонь велся со стороны ВСУ. По информации губернатора, оказалась повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов и трех машин. Один человек погиб, двое пострадали. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов населенного пункта.