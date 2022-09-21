В Белгородской области сообщили о пожаре в частном доме после обстрела ВСУ Глава Белгородской области Гладков: после обстрела в селе Логачевка загорелся жилой дом

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Украинская армия провела обстрел села Логачевка в Белгородской области, из-за чего загорелся частный жилой дом, заявил местный губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, на место происшествия выехали оперативные службы. Гладков отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

После обстрела в селе Логачевка Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом. Все оперативные службы выехали на место. По предварительным данным, пострадавших нет, — заявил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, в результате чего нанесли повреждения высоковольтной линии электропередачи и оборудованию связи одного из энергоблоков. Спустя час после обстрела персонал станции наладил питание энергоблока № 6, а дизель-генераторы этого энергоблока были выключены и переведены в режим дежурства.

До этого стало известно, что центральная городская больница города Сватово Луганской Народной Республики (ЛНР) в ночь на 19 сентября подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В результате атаки погиб один человек. Позднее сообщалось, что в результате обстрела ранения получил российский журналист Федерального агентства новостей (РИА ФАН).