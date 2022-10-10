В Белгородской области сообщили о еще одном обстреле Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреливают хутор Масычево

Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, в результате обстрела два дома разрушены, 13 повреждены осколками.

ВСУ обстреливают хутор Масычево Грайворонского городского округа. По предварительной информации без погибших и пострадавших, 2 дома разрушено, 13 домовладений посечены осколками, — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что обход продолжается. По его словам, оперативные службы находятся на месте.

Утром 10 октября Гладков сообщил об обстреле села Конопляновки ракетами «Точка-У». По его данным, поврежден один частный дом, жертв среди населения нет. Также ВСУ обстреляли село Шебекино: по сведениям властей, при обстреле погибла женщина 74 лет, получившая обширные осколочные ранения. Кроме того, по предварительным данным, повреждены три частных дома.

Сегодня утром в Белгороде были слышны взрывы рядом с городом. В оперштабе Белгородской области объяснили хлопки уничтожением боеприпасов.

Накануне Гладков сообщил, что в Грайвороновском городском округе пострадали четыре дома в результате обстрела ВСУ. Он опубликовал фотоснимки со следами обстрела, уточнив, что также пострадали пять частных домов в хуторе Тополи. Одно жилище, как указал Гладков, было полностью разрушено.