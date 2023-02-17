Женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Жительница города Шебекино Белгородской области пострадала в результате обстрела ВСУ и находится в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, также есть повреждения линий электропередачи: на территории города частично отсутствует электроэнергия.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительным данным, есть пострадавший — женщина в тяжелом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор сообщил об обстреле со стороны Украины села Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате атаки пострадал один человек. Кроме того, повреждения получил частный дом и склад сельхозпредприятия.

До этого в результате обстрела Шебекино ранения получили трое мужчин. Глава региона отметил, что было зафиксировано три прилета на территорию промышленного предприятия. По информации губернатора, в результате атаки есть разрушения в одном из корпусов, а также выбиты окна. Кроме того, один снаряд попал в остановочный павильон, повредив три машины.

4 февраля Гладков сообщил, что на территории Белгородской области ввели бессрочный режим «желтого» уровня террористической опасности. Ранее этот режим постоянно продлевался.