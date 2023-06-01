В Белгородской области опровергли сообщения о проблемах с топливом Замгубернатора Белгородской области Гладский: в регионе нет проблем с топливом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области нет проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами и всеми видами топлива, заявил замгубернатора Дмитрий Гладский, передает Telegram-канал Zvezdanews. Он отметил, что в регионе продолжает работать достаточное количество заправок и топливных транспортировщиков.

Проблем с обеспечением горюче-смазочными материалами и всеми видами топлива в Белгородской области нет, — сказал Гладский.

Немногим ранее другой замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев отметил, что в регионе поражены объекты энергетической инфраструктуры.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в связи с массированными атаками ВСУ на город Шебекино в ночь на 1 июня местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

NEWS.ru публиковал кадры с места эвакуации жителей Шебекино. Сейчас на выезде из Шебекино Белгородской области стоят эвакуационные автобусы и частные авто, а также дежурят пожарные машины. На видео показана полупустая трасса, так как многие люди уже покинули город, другие жители уезжают в сторону Белгорода.