В Белгороде мужчина поджег установленную на улице букву Z

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный поджег светящуюся букву Z, установленную возле проспекта Ватутина в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов. Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 18 сентября, его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео передано в полицию, ведется следствие.

Сегодня ночью в 00:29 неизвестные подожгли конструкцию «Z», установленную возле проспекта Ватутина, — говорится в сообщении.

На кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Baza, видно, как мужчина заходит за конструкцию и через какое-то время она загорается. Однако вскоре около нее останавливается автомобиль, и водитель начинает тушить букву огнетушителем.

Благодарю всех и особенно того молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб. Конструкция практически не пострадала, приведем в порядок в ближайшее время, — написал Демидов.

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