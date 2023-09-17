Петербуржец поссорился с женой и пошел в военкомат с бутылкой розжига

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Утром в Калининском районе Санкт-Петербурга полицейские возле военкомата задержали мужчину с бутылкой розжига, тряпкой и подушкой, сообщает «Фонтанка». Мужчина был в состоянии наркотического опьянения и не смог вразумительно объяснить, для чего ему понадобились упомянутые вещи.

Он утверждал, что поссорился с женой и подумывал о «записи в армию». 78.ru уточняет, что задержанному 31 год.

В августе пенсионер с зажигательной смесью был задержан возле Бутырского военкомата в Москве. 70-летний мужчина привлек внимание сотрудников полиции, когда подошел к зданию с пакетом и телефоном с включенной громкой связью. Собеседник мужчины просил включить камеру. Когда правоохранители подошли к пенсионеру поближе, тот начал спешно уходить, при этом в его пакете зазвенели бутылки. Мужчину быстро задержали, у него нашли сразу несколько «коктейлей Молотова» и коробок спичек.

Ранее в подмосковной Коломне неизвестный бросил «коктейль Молотова» в полицейский автомобиль. Бутылка с зажигательной смесью разбила боковое стекло машины, а жидкость вылилась на асфальт и загорелась.