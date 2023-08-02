У военкомата в Москве задержали пенсионера с пакетом «коктейлей Молотова» Baza: 70-летнего пенсионера с «коктейлями Молотова» задержали у военкомата в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой мужчина с зажигательной смесью был задержан возле Бутырского военкомата в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждается, 70-летний пенсионер привлек внимание сотрудников полиции, когда подошел к зданию с пакетом и смартфоном с включенной громкой связью. Собеседник мужчины с украинским акцентом просил включить камеру.

Когда правоохранители подошли к пенсионеру поближе, тот начал спешно уходить, при этом в его пакете зазвенели бутылки. По информации канала, мужчину быстро задержали, у него нашли сразу несколько «коктейлей Молотова» и коробок спичек. Пенсионер с правоохранителями разговаривать отказался.

Ранее сотрудники полиции задержали в Челябинской области двух женщин за поджоги зданий военных комиссариатов. По данным Telegram-канала SHOT, первой задержанной оказалась 54-летняя инженер Челябинского завода металлоконструкций, устроившая поджог военкомата в Копейске. Вторая задержанная — 38-летняя сотрудница АЗС.

Оба поджога были совершены по одинаковой схеме. Женщины пытались поджечь здания с помощью «коктейля Молотова». Первую подозреваемую задержали спустя минуту после поджога, а вторую прямо на месте.

Кроме того, 30 июля в Крыму задержали 51-летнюю учительницу русского языка, которая бросила в здание военкомата «коктейль Молотова». У нее в телефоне была найдена переписка с куратором.