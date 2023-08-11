У отделения полиции в Коломне пытались поджечь служебный автомобиль Baza: в автомобиль МВД в Коломне бросили «коктейль» Молотова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в автомобиль МВД в Коломне бросили коктейль Молотова. По информации канала, бутылка с зажигательной смесью разбила боковое стекло машины, а жидкость вылилась на асфальт и загорелась. Злоумышленника пока не задержали.

Канал уточняет, что инцидент произошел в ночь на 11 августа на Щуровской улице.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Орла разыскивают диверсанта, который устроил пожар в военкомате поселка городского типа Верховье. Мужчина поджег резиновый коврик на входе в здание. В результате военному комиссариату был нанесен минимальный ущерб, пламя потушили сотрудники ведомства. Комиссариат Верховья расположен на улице Чапаева. Предполагается, что для поджога злоумышленник использовал «коктейль Молотова».

До этого стало известно, что в Волгограде 31-летнюю местную чиновницу задержали за попытку поджога военного комиссариата. Сотрудница областного комитета юстиции планировала использовать «коктейль Молотова» и ходила вокруг военкомата кругами, чем привлекла внимание сотрудников полиции. В ходе обыска у нее обнаружили не только горючую жидкость, но и фитили, тряпки, спички и зажигалки. Задержанная призналась, что хотела устроить поджог.