В Башкирии возбудили уголовные дела по госконтрактам на миллиард рублей

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В республике Башкирия возбудили восемь уголовных дел из-за превышений должностных полномочий во время заключения госконтрактов между управлением капстроительства и ФСИН о строительстве соцобъектов на общую сумму почти 1 миллиард рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Башкирии по материалам регионального УФСБ и прокуратуры возбуждены 8 уголовных дел по факту злоупотребления должностными полномочиями при заключении государственных контрактов, — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, руководство управления капитального строительства заключило 12 госконтрактов с ФСИН на сумму свыше 970 миллионов рублей без проведения тендеров. Контракты включали строительство детских садов, школ, домов культуры и медицинских центров. При этом договоры в нарушение законодательства предусматривали возможность привлечения к строительству третьих лиц вне конкурса.

В результате указанных действий должностных лиц обоих государственных учреждений грубо нарушены предусмотренные законом конкурентные процедуры на право заключение контрактов и неэффективно израсходованы бюджетные средства, чем причинен ущерб Республике Башкортостан и Российской Федерации почти на 1 миллиард рублей, — отметили в ведомстве.

В настоящее время устанавливается круг лиц, причастных к преступлениям. Отмечается, что в числе фигурантов может оказаться арестованный ранее за превышение полномочий министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев, так как он возглавлял управление капстроительства с февраля 2016 года по март 2020 года.

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