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В Башкирии тренера по кикбоксингу обвинили в изнасиловании воспитанницы

18:24, 25 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российского тренера по кикбоксингу Антона Овечкина обвинили в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошёл в башкирском городе Ишимбай. Как утверждает мать пострадавшей, тренер пригласил девочку в свой кабинет якобы для подписания документов.

Когда школьница зашла, тренер с выключенным светом закрыл за ней дверь, спрятал ключи и изнасиловал, — сообщает канал.

Отмечается, что Овечкин — обладатель кубка мира по кикбоксингу. У него есть жена и ребёнок. В данный момент местонахождение подозреваемого не установлено. Идёт проверка заявления.

Ранее сообщалось, что в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине, которая пришла обсудить с ним будущие занятия.

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