В Башкирии тренера по кикбоксингу обвинили в изнасиловании воспитанницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Чеков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Выросший в землянке «сибирский маугли» Оджан Наумкин рассказал изданию «КП-Новосибирск», как сложилась его судьба после того, как он вышел к людям.

Юноша появился на свет в лесу рядом с алтайским курортом Белокуриха. До 20 лет он жил без документов, в гармонии с природой, не отвлекаясь на гаджеты и занятия в школе....