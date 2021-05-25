В Башкирии тренера по кикбоксингу обвинили в изнасиловании воспитанницы

Российского тренера по кикбоксингу Антона Овечкина обвинили в изнасиловании несовершеннолетней воспитанницы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошёл в башкирском городе Ишимбай. Как утверждает мать пострадавшей, тренер пригласил девочку в свой кабинет якобы для подписания документов.
Когда школьница зашла, тренер с выключенным светом закрыл за ней дверь, спрятал ключи и изнасиловал, —
сообщаетканал.
Отмечается, что Овечкин — обладатель кубка мира по кикбоксингу. У него есть жена и ребёнок. В данный момент местонахождение подозреваемого не установлено. Идёт проверка заявления.
Ранее сообщалось, что в Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине, которая пришла обсудить с ним будущие занятия.