В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине, которая пришла обсудить с ним будущие занятия. Инцидент произошёл 22 мая в Москве, пишет РЕН ТВ.
Согласно данным телеканала, пострадавшая пришла вместе со своей знакомой к тренеру, чтобы обсудить уроки. Однако он встретил клиенток в подъезде с оружием и выстрелил в одну из них сигнальным патроном.
С чем связано нападение мужчины, пока неизвестно. Москвичку госпитализировали, о её состоянии не сообщается. Известно, что она также работает тренером. На данный момент сотрудники правоохранительных органов
Ранее стало известно, что в Москве охранник магазина выстрелил в ребёнка, катавшегося на самокате. Прокуратура начала проверку. В ведомстве отметили, что охранник выстрелил, предположительно, сигнальной ракетой. Ребёнок получил ушиб руки, его осмотрели медики. Началась проверка инцидента со стороны Черёмушкинской межрайонной прокуратуры и столичного управления Следственного комитета.