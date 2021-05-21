В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

https://static.news.ru/photo/51a4714e-bacf-11eb-a325-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине, которая пришла обсудить с ним будущие занятия. Инцидент произошёл 22 мая в Москве, пишет РЕН ТВ.

Согласно данным телеканала, пострадавшая пришла вместе со своей знакомой к тренеру, чтобы обсудить уроки. Однако он встретил клиенток в подъезде с оружием и выстрелил в одну из них сигнальным патроном.

С чем связано нападение мужчины, пока неизвестно. Москвичку госпитализировали, о её состоянии не сообщается. Известно, что она также работает тренером. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что в Москве охранник магазина выстрелил в ребёнка, катавшегося на самокате. Прокуратура начала проверку. В ведомстве отметили, что охранник выстрелил, предположительно, сигнальной ракетой. Ребёнок получил ушиб руки, его осмотрели медики. Началась проверка инцидента со стороны Черёмушкинской межрайонной прокуратуры и столичного управления Следственного комитета.