Охранник магазина выстрелил в ребёнка в Москве

https://static.news.ru/photo/49c68c58-b563-11eb-a8af-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве охранник магазина выстрелил в ребёнка, катавшегося на самокате. Прокуратура начала проверку, сообщает РИА Новости.

10-летний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребёнка, — цитирует агентство сообщение прокуратуры.

В ведомстве отметили, что охранник выстрелил, предположительно, сигнальной ракетой. Ребёнок получил ушиб руки, его осмотрели медики.

Началась проверка инцидента со стороны Черёмушкинской межрайонной прокуратуры и столичного управления Следственного комитета. При этом будет дана оценка исполнению законодательства как в отношении частной охранной деятельности, так и действий матери по исполнению ею своих обязанностей по воспитанию ребёнка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что охранник одной из столичных школ принёс муляж бомбы и сообщил о минировании в полицию, чтобы получить от руководства поощрение. Прибывшие на место сапёры установили, что подозрительный предмет опасности не представляет.