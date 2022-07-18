В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин

Фото: МВД по Республике Башкортостан

Место ДТП

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, шедших вдоль дороги, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Авария произошла рано утром на первом километре объездной села Бакалы, на место выехали руководство ГИБДД, сотрудники отдела по расследованию ДТП и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

По одной из версий, 23-летний местный житель за рулем Audi A5 допустил наезд на четырех женщин, которые, предположительно, шли навстречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Ранее Люберецкий городской суд заключил под стражу водителя, который насмерть сбил двух пешеходов и еще одного покалечил. Виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы. Мужчина за рулем Kia вылетел на встречную полосу, проскочив на красный сигнал светофора, и врезался в пешеходов, переходивших дорогу.

Каршеринговый автомобиль после наезда на людей врезался в такси, которое было припарковано около автобусной остановки. Пострадали три человека, среди них 14-летняя школьница. Две женщины позже скончались в больнице.