Арестован водитель каршеринга, насмерть сбивший пешеходов в Люберцах Суд арестовал водителя каршеринга, насмерть сбившего пешеходов в Люберцах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люберецкий городской суд заключил под стражу водителя, который на каршеринге насмерть сбил двух пешеходов и еще одного покалечил, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. Она отметила, что виновнику ДТП грозит до семи лет тюрьмы, передает РИА Новости.

По ходатайству следователя Люберецким городским судом водителю автомобиля каршеринга избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказала Петрова.

Водителя обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Ход расследования находится на контроле подмосковной прокуратуры.

Авария произошла 11 июля в 16:25 на Октябрьском проспекте в Люберцах. Мужчина за рулем Kia вылетел на встречную полосу, проскочив на красный сигнал светофора. Машина налетела на пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу. Каршеринговый автомобиль после наезда на людей врезался в такси, которое было припарковано около автобусной остановки. Пострадали три человека, среди них 14-летняя школьница. Две женщины позже умерли в больнице.