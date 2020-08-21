В Башкирии локализовали пожар на кирпичном заводе

Пожарные локализовали крупное возгорание на кирпичном заводе в Башкирии. В тушении принимают участие 67 человек и 24 единицы техники.
В 20:25 по местному времени пожар локализован на площади 6 тыс. кв. метров, — цитирует ТАСС сообщение.
Отмечается, что в ликвидации пожара задействованы 67 человек и 24 единицы техники. При этом в организации доставки огнетушащих веществ принимает участие пожарный поезд. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
Как писал NEWS.ru, по предварительным данным, пламя охватило цех по сушке изделий Давлекановского кирпичного завода в Башкирии.